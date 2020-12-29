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29 грудня 2020, Київ 23:43
Новини | Суспільство

ДСНС попереджає про вітер і туман вночі проти 30 грудня

Туман обмежуватиме видимість до 200-500 метрів

До кінця доби 29 грудня і вночі 30 грудня в Україні очікуються пориви вітру і туман, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«До кінця доби 29 грудня, вночі 30 грудня в Україні утримаються пориви вітру 15-20 метрів на секунду, у Карпатах 25-30 метрів на секунду та тумани, видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий)», – попереджають рятувальники.

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Як уточнюють у ДСНС, у Київській області та в столиці вночі та вранці 30 грудня пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів на секунду.

Служба також попереджає про підвищення рівня води на 0,5-1,5 метри у річках Закарпатської області 30 грудня – 1 січня. В нижній течії ріки Боржава можливий вихід води на заплаву.

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