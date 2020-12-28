У Кривому Розі обвалилася закинута будівля, загинула людина – ДСНС

Вночі проти 28 грудня в Кривому Розі стався обвал закинутої будівлі, в якій перебувало двоє людей, повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Як повідомляє служба, рятувальники отримали повідомлення о 00:26 про руйнування будинку на вулиці Ферганській. На місці виявилося, що обвалилося перекриття між першим поверхом і підвалом двоповерхової будівлі, яка не експлуатувалася.

Під завалом опинилося двоє бездомних чоловіків, один з них загинув.

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«Співробітниками Служби порятунку було вилучено чоловіка в свідомості з під завалів та транспортовано за допомогою медичних нош до автомобіля швидкої медичної допомоги (госпіталізований до травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №1, стан середньої тяжкості). Також із під завалів було вилучено чоловіка без ознак життя (тіло направлено на судово-медичну експертизу)», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники встановлюють причину обвалу.

Раніше цього місяця внаслідок вибуху в житловому будинку у Львові постраждали двоє людей.