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14 Січень 2019, Київ 10:47
Новини | Події

ДСНС попереджає про сильний вітер і небезпеку сходження лавин у Карпатах

ДСНС попереджає про хуртовини на заході країни

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В Україні 14 січня очікується сильний вітер, у Карпатах – хуртовини і значна сніголавинна небезпека. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«За даними «Укргідрометцентру», протягом 14 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с і хуртовини», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що через снігопади та хуртовини хуртовинами у горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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