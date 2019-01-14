ДСНС попереджає про сильний вітер і небезпеку сходження лавин у Карпатах

В Україні 14 січня очікується сильний вітер, у Карпатах – хуртовини і значна сніголавинна небезпека. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«За даними «Укргідрометцентру», протягом 14 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с і хуртовини», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що через снігопади та хуртовини хуртовинами у горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).