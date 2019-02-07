«ДТЕК – Павлоградвугілля» оскаржує рішення про поновлення на роботі звільненого гірника

Компанія «ДТЕК – Павлоградвугілля» подала касаційну скаргу до Верховного Суду України на рішення апеляційного суду щодо колишнього працівника компанії, який довів у суді своє незаконне звільнення з роботи. Про подання касаційної скарги Радіо Свобода повідомили в «ДТЕК – Павлоградвугілля» 7 лютого.

В адміністрації також заявили, що компанія «завжди діє в рамках законодавчого поля України» і рішення про звільнення працівника було обґрунтованим.

«Рішення про звільнення Карпенка А. було ухвалене на підставі систематичного невиконання працівником своїх трудових обов’язків (чотири випадки порушення трудової дисципліни)», – йдеться у коментарі компанії.

Водночас на «Павлоградвугіллі» зазначили, що виконання рішення суду про відновлення гірника на колишньому місці роботи «буде здійснюватися в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

Раніше Дніпровський апеляційний суд частково задовольнив позов звільненого працівника «ДТЕК – Павлоградвугілля» Андрія Карпенка до роботодавця. Гірник, який провів 27-денну акцію-голодування, довів у суді своє незаконне звільнення з роботи й домігся поновлення на посаді. Суд також визначив, що роботодавець має виплатити гірникові середню зарплату за вимушений прогул у сумі понад 190 тисяч гривень.

У Павлограді 29 грудня 2017 року двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко оголосили голодування, протестуючи проти звільнення з роботи – свого і колег.

Серед їхніх вимог до адміністрації вугільного підприємства також було «припинити тиск на членів незалежної профспілки». Одного з голодувальників шпиталізували на 15-й день голодування, другого – на 27-й день. Поліція тоді відкрила кримінальні провадження за статтею 171 і статтею 170 Кримінального кодексу України – незаконне звільнення працівника і перешкоджання законній діяльності професійних спілок.