«ДТЕК» повідомляє про ліквідацію аварії в Києві

Компанія «ДТЕК Київські електромережі» повідомила про відновлення електропостачання в одному зі спальних районів Києва.

«Аварію ліквідували! Вже за дві години, о 14.55, ми повністю відновили електропостачання всім споживачам», – йдеться в заяві компанії.

Раніше 18 червня постачальник електроенергії повідомив про загоряння однієї з кабельних ліній. На час усунення наслідків аварії лінії «Русанівська-Б» і «Русанівська-А».

Через це залишилися знеструмленими декілька вулиць Дніпровського району: частково житловий комплекс «Комфорт-Таун», вулиці Гагаріна, Соборності, Будівельників, Плеханова, Флоренції, Ентузіастів, Дніпровська та Русанівська набережні, Березняки, насосні теплових мереж.