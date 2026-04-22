ДТП за участі українців у Болгарії: водія затримали

Водія українського автобуса, який потрапив у ДТП у Болгарії, затримали, триває розслідування, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

За даними МЗС, В одній з лікарень продовжують перебувати троє громадян України, інші постраждалі після отримання першої медичної допомоги відмовилися від подальшого лікування.

Перевезення туристів до Стамбулу, а тих, хто виявить бажання – до України, забезпечуватиме перевізник.

У МЗС додали, що надається консульське сприяння у репатріації тіл загиблих.

За даними МЗС, вранці 22 квітня поблизу болгарсько-турецького кордону сталася ДТП за участі туристичного автобуса з українською реєстрацією. Він здійснював рейс за маршрутом Одеса-Стамбул, в автобусі перебувало 39 громадян України, в тому числі два водія і одна особа супроводу.

Попередньо, водій автобуса не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і перекинувся. Внаслідок ДТП загинули двоє громадян України, ще 16 поранені.

Раніше болгарські медіа повідомили, що внаслідок аварії за участі автобуса, який перевозив громадян України, поблизу болгарського міста Малко Тарново загинули щонайменше двоє людей. Це сталося неподалік від пункту перетину на кордоні з Туреччиною.