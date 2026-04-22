МЗС підтвердило аварію в Болгарії, через яку загинули двоє українців

Українські дипломати підтверджують дані про загибель та поранення громадян України через аварію автобуса – про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Консули посольства України в Болгарії повідомили, що вранці 22 квітня поблизу болгарсько-турецького кордону сталася ДТП за участі туристичного автобусу з українською реєстрацією. Він здійснював рейс за маршрутом Одеса-Стамбул, в автобусі перебувало 39 громадян України, в тому числі два водія і одна особа супроводу.

«За попередніми даними, водій автобусу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і перекинувся. Внаслідок ДТП загинули двоє громадян України, ще 16 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – повідомляє пресслужба.

За даними МЗС, постраждалим надали необхідну медичну допомогу на місці. Частину групи госпіталізували до місцевих лікарень, інших пасажирів забезпечили тимчасовим розміщенням.

«Триває розслідування обставин ДТП. Консули підтримують зв’язок з правоохоронними органами. Наразі відомо, що 23 квітня пасажирам буде забезпечено подальше транспортування за маршрутом іншим автобусом», – повідомляє міністерство.

У відомстві додали, що справа перебуває «на контролі установи».

Раніше болгарські медіа повідомили, що внаслідок аварії за участі автобуса, який перевозив громадян України, поблизу болгарського міста Малко Тарново загинули щонайменше двоє людей. Це сталося неподалік від пункту перетину на кордоні з Туреччиною.