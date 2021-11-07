Поліція: три людини загинули у ДТП на дорозі Київ – Знамянка

Три людини загинули внаслідок аварії на автодорозі Н-01 Київ – Знамянка, повідомила поліція Черкаської області, яка проводить розслідування і просить відгукнутися очевидців ДТП.

«Аварія сталася біля села Ситники, Черкаського району. Попередньо з’ясовано, що 6 листопада, близько 18:30 години, водій автомобіля ВАЗ-2104 скоїв зіткнення на зустрічній смузі руху з вантажним автомобілем DAF. Після зіткнення транспортні засоби з’їхали з дороги у кювет й вантажівка зайнялася», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, внаслідок ДТП загинули 30-річний водій DAF, житель Обухівського району Київської області, пасажир і водій ВАЗ, 1968 і 1979 років народження з Черкащини.