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25 липня 2020, Київ 17:05
Новини | Події

На Київщині сталося ДТП за участю вантажівки, автобуса та легкового автомобіля

У ДТП загинула одна людина, дев'ять постраждали

У Київській області внаслідок ДТП за участі вантажівки, автобуса та легкового автомобіля загинула одна людина, дев’ять постраждали. Про це повідомили у поліції.

ДТП сталося поблизу села Семиполки близько 5:30.

«За попередніми даними, водій авто «Volkswagen Lupo», здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з вантажівкою. Після удару вантажний автомобіль «МАN», виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автобусом, який від удару перекинувся. Водій легковика «Volkswagen» від отриманих травм загинув на місці аварії», – мовиться у повідомленні.

Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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