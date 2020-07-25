На Київщині сталося ДТП за участю вантажівки, автобуса та легкового автомобіля

У Київській області внаслідок ДТП за участі вантажівки, автобуса та легкового автомобіля загинула одна людина, дев’ять постраждали. Про це повідомили у поліції.

ДТП сталося поблизу села Семиполки близько 5:30.

«За попередніми даними, водій авто «Volkswagen Lupo», здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з вантажівкою. Після удару вантажний автомобіль «МАN», виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автобусом, який від удару перекинувся. Водій легковика «Volkswagen» від отриманих травм загинув на місці аварії», – мовиться у повідомленні.

Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.