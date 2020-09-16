Львівщина: на трасі Київ – Чоп сталася масштабна ДТП

На Львівщині вдень 16 вересня сталася масштабна ДТП за участі шести автомобілів. Про це повідомили у поліції.

«Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 16 вересня близько 14.40. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись шість транспортних засобів - дві вантажівки, два мікроавтобуси та два легкових автомобіля – «БМВ» та «Рено». Усі транспортні засоби рухались у попутньому напрямку», – мовиться у повідомленні.

Поліція уточнює кількість учасників ДТП та осіб, які отримали внаслідок інциденту травми.

Рух по шосе був ускладнений, тому правоохоронці просили водіїв користуватися об’їзними маршрутами.