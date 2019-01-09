На Херсонщині рейсовий автобус злетів у кювет, три людини постраждали – поліція

У Херсонській області неподалік села Мала Лепетиха рейсовий автобус «Одеса – Енергодар» злетів у кювет, водій та два пасажири отримали тілесні ушкодження, повідомила прес-служба поліції регіону.

«Поліцейські попередньо встановили, що у зв’язку зі складними дорожніми умовами водій автобусу, в якому перебувало 10 пасажирів, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом», – заявили поліцейські.

Постраждалих відвезли до лікарні, їхній стан здоров’я задовільний.

Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).