У Херсонській області рейсовий автобус потрапив у ДТП: є загиблі та травмовані

У Херсонській області рейсовий автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, повідомила поліція регіону.

За даними правоохоронців, водій автобусу «Еталон» під час руху в Білозерському районі не обрав безпечну швидкість, з'їхав у кювет та перекинувся.

Унаслідок інциденту загинули дві жінки віком 42 та 54 роки. Близько 10 травмованих.

Попередня правова кваліфікація – частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України («порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачене позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.