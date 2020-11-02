ДБР: на Чернігівщині затримали керівника місцевої прокуратури через смертельне ДТП

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали керівника однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області за підозрою в спричиненні аварії, внаслідок якої загинули двоє людей. Про це ДБР повідомляє увечері 2 листопада.

За даними слідства, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці цього ж дня поблизу селища міського типу Березна на Чернігівщині.

«За попередньою інформацією, 2 листопада 2020 року приблизно о 09:20 правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобілю «Acura», виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. Від отриманих травм водій та пасажирка ВАЗу померли на місці ДТП», – йдеться в повідомленні.

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Зараз правоохоронці вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру та готують клопотання до суду про його арешт.

В разі доведення провини йому загрожує від п’яти до 10 років ув’язнення з позбавленням права на керування транспортом до трьох років.