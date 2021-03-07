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07 березня 2021, Київ 11:17
Новини | Події

Катастрофа автобуса у Польщі: 8 українців перебувають у тяжкому стані

Загалом у лікарні залишаються 28 громадян України, які постраждали в ДТП.

Станом на ранок 7 березня, восьмеро українців, які потрапили в аварію у Польщі, перебувають у тяжкому стані. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що загалом у лікарні залишаються 28 громадян України, які постраждали в ДТП. На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні.

За сприяння консулів, 24 людини відправили в Україну.

ДТП в Польщі: рятувальну операцію почали через 9 хвилин після аварії – рятувальник
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ДТП в Польщі: рятувальну операцію почали через 9 хвилин після аварії – рятувальник

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Катастрофа сталася пізно ввечері 5 березня, майже опівночі: автобус, що їхав рейсом із польської Познані до Херсону, незадовго до українського кордону з’їжджав із автостради A4 на пункт відпочинку «Кашице» (сусіднє село має традиційну українську назву Кашичі) в Підкарпатському воєводстві, недалеко від міст Перемишля і Ярослава. Але з невідомих причин він врізався в енергопоглинальний бар’єр на повороті на з’їзд, потім у бар’єри вздовж дороги і врешті злетів у придорожній рів.

П’ять людей загинули – три жінки і двоє чоловіків – із загалом 57 людей в автобусі, які всі є громадянами України і з яких двоє водії. Поранених було 39, декого після надання допомоги виписали з лікарень; решта людей не потребували медичної допомоги.

Трагедія із українським автобусом у Польщі – фото з місця ДТП
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Трагедія із українським автобусом у Польщі – фото з місця ДТП

В автобусі, який їхав із Познані до Херсона, перебували 57 громадян України

Як повідомила заступниця окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька, розслідування ведеться за статтею про катастрофу в автомобільному русі, слідчі наразі не виключають жодної версії. Обвинувачень тим часом не оголошували.

Обидва водії автобусу були тверезі. В них також узяли аналізи щодо наявності наркотичних та інших одурманювальних речовин, і попередні результати теж негативні.

Співчуття з приводу катастрофи з жертвами висловили президенти України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда.

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