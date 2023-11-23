У Дубліні після нападу з ножем на дітей сталися заворушення

У столиці Ірландії Дубліні 23 листопада сталися заворушення та сутички з поліцією після нападу в центрі міста, внаслідок якого пʼятеро людей, у тому числі троє дітей, зазнали ножових поранень.

Пʼятирічна дівчинка поранена тяжко, лікарі борються за її життя. Нападник також зазнав серйозних поранень після того, як його спробували зупинити перехожі. Також тяжко постраждала жінка. Ще двоє дітей мають легкі поранення. Точні обставини того, що сталося, поки що не встановлені.

Поліція спочатку заявила, що нападник діяв сам і що про теракт не йдеться. Але згодом влада заявила, що мотив нападника поки не відомий, і розглядається, зокрема, й версія навмисного нападу терористичного характеру.

Увечері в центрі міста розпочалися сутички групи агресивно налаштованих демонстрантів із поліцією. Вони скандували антимігрантські гасла. За деякими повідомленнями, нападник є уродженцем Алжиру, однак офіцйно це не підтверджене.

Під час заворушень були спалені поліцейський автомобіль та автобус. У поліціянтів летіло каміння. Повідомляється також про розбиті вітрини магазинів і випадки мародерства. У поліції назвали учасників заворушень хуліганами, які мають праворадикальні погляди.