У Криму делегата Курултаю Дудакова заарештували на 10 діб

Підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд в окупованому Криму присудив 10 діб адміністративного арешту делегату Курултаю кримськотатарського народу Едему Дудакову, повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

Адвокат наголосив, що Дудаков своєї провини не визнав, і зазначив, що текст, на якому будувалося звинувачення, був вирваний із контексту. Він додав, що рішення суду захист має намір оскаржити.

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, біля будівлі суду, де проходило слухання, російські силовики затримували активістів. За даними громадянського об’єднання «Кримська солідарність», затримали 15 людей.

«Серед затриманих – кореспондент і громадянський журналіст «Кримської солідарності» Азіз Азізов і мати політв’язня Сейрана Салієва – Зодіє Салієва», – повідомили активісти.

Як повідомляв напередодні адвокат Едем Семедляєв, Дудакова звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі через коментар у соцмережах, який той написав у 2017 році.

Про обшук у Дудакова вранці 17 лютого повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, «Дудаков – один із безстрашних публічних викривачів цілеспрямованого знищення російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї».

За словами адвоката Едема Семедляєва, після обшуку Дудакова доставили до відділення поліції Бахчисараю, проте його до підзахисного не пустили.