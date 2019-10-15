Засуджені у «справі українських диверсантів» Дудка і Бессарабов оскаржать вирок – адвокат

Засуджені до 14 років колонії у «справі українських диверсантів» кримчани Володимир Дудка та Олексій Бессарабов збираються оскаржити в касаційному порядку рішення російського апеляційного суду, який залишив у силі вирок для них, розповіла проектові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Оксана Железняк.

«Безумовно вони (Дудка і Бессарабов – ред.) засмучені рішенням суду. Для Дудки, зокрема, в його віці – це смертний вирок», – зазначила адвокат.

Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

Раніше Дудку і Бессарабова доправили в Москву, в СІЗО «Матроська тиша». До цього уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через відсутність інформації про місце перебування фігурантів «справи українських диверсантів».

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф.