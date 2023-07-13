Справу проти російського ультраправого ідеолога Дугіна передали до суду – ОГП

Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт стосовно російського пропагандиста та ідеолога «русского мира» за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і публічних закликів до геноциду, повідомляє преслужба ОГП.

«Розслідуванням встановлено, що обвинувачений публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу. Він також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу. З травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте» публікації, у яких закликав «освободить» всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з Росією та «освобождьонной» Україною створити «новое государство, настоящую империю, с миссией и духом, православное царство». Він також пропагував подальшу ескалацію війни», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити Україну та її жителів, завдавати ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.

Імені підозрюваного ОГП не вказує, але з опису обвинувачень і цитат випливає, що йдеться про російського ультраправого ідеолога Олександра Дугіна. У червні Служба безпеки України повідомила йому про підозру.

Олександр Дугін – один із ідеологів «русского мира». Вважається, що його ідеї впливають на політику Кремля. Послідовницею Дугіна була його дочка Дар’я, яка загинула через підрив автомобіля влітку минулого року. Дугін фігурує у санкційних списках Заходу.