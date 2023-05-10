Одеса: видання «Думська» заявляє про тиск і обшук у редакції

Одеське видання «Думська» 10 травня заявило про тиск з боку влади і обшук у редакції.

«Співробітники СБУ та поліції нагрянули з обшуком до редакції «Думської». У рамках якого кримінального провадження тривають слідчі дії, поки незрозуміло. Співробітників видання не пускають на робочі місця», – повідомив сайт об 11:23.

Згодом редакція виступила із заявою, в якій називає обшук «черговою спробою «слуг народу» припинити будь-яку критику на свою адресу».

«Ухвалу на обшук у приміщенні, де працюють співробітники нашого видання, було винесено поспіхом 9 травня — одразу після кількох резонансних публікацій, присвячених корупції в керівництві обласної військової адміністрації та облради. Зв'язок, як нам здається, очевидний», – йдеться в заяві.

Як повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність»), близько 13:00 обшук завершився, журналістів пустили на роботу.

Головне управління Національної поліції в Одеській області повідомило, що «в рамках кримінального провадження (розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України), правоохоронці проводять санкціоновані судом слідчі дії у приміщенні одного із місцевих засобів масової інформації».

«Поліцейські не вилучають техніку редакції та жодним чином не перешкоджають роботі масмедіа. Працівники ЗМІ можуть продовжувати свою журналістську діяльність», – ішлося в повідомленні.

Назву засобу інформації в поліції не уточнили.