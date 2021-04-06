Консул відвідав 12 затриманих у Дубаї українок – МЗС

У Дубаї затримали затримала не одинадцять, а дванадцять громадянок України. 6 квітня їх відвідав український консул, повідомив в коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Дубайська поліція затримала не одинадцять, як раніше повідомлялося, а дванадцять громадянок України. Сьогодні їх відвідав український консул. Він також провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубаю», – заявив Ніколенко.

За його словами, правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру. Відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за скоєння такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією.

«Умови утримання громадянок у слідчому ізоляторі прийнятні. Вони забезпечені їжею, медичним наглядом. Консульство України в Дубаї підтримує зв’язок із рідними, тримає справу на контролі», – зазначив речник МЗС.

3 квітня у Дубаї затримали 40 людей за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів.

Поліція затримала людей у зв’язку із порушенням норм суспільної моралі.