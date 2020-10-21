Росія утримує 76 українців «за політичними мотивами» – МЗС

Росія утримує 76 громадян України «за політичними мотивами», повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

За даними відомства, загальна кількість засуджених та затриманих українців у Росії становить близько 6800.

Станом на початок літа в українських слідчих ізоляторах та тюрмах перебували понад 300 росіян.

Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода також інформувало, що станом на 1 жовтня загалом за кордоном затримані 11 968 громадян України. Ще 6 202 українці засуджені за вчинення різного роду злочинів.