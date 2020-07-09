В українських СІЗО та тюрмах перебуває понад 300 росіян – Кримінально-виконавча служба

В українських слідчих ізоляторах та тюрмах перебуває понад 300 росіян, повідомила Державна кримінально-виконавча служба у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на 1 червня 2020 року в слідчих ізоляторах утримувалося 720 іноземних громадян, з них 126 громадян Російської Федерації. В установах виконання покарань трималося 459 іноземних громадян, з них 184 особи, які є громадянами Російської Федерації», – заявили Радіо Свобода у Кримінально виконавчій службі.

Як повідомляли Радіо Свобода у ДКВС, станом на 1 вересня 2019 року в українських СІЗО утримували 130 росіян, ще 206 – в установах виконання покарань.