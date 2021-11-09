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Посольства США й Ізраїлю долучилися до радіодиктанту національної єдності

9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови

Посольства США й Ізраїлю в Україні приєдналися до написання радіодиктанту національної єдності 9 листопада. Про це диппредставництва написали в твітері.

«Після радіодиктанту національної єдності працівники Посольства США пишуть українською відповіді тролям у Twitter. З Днем української писемності та мови!», – написали у посольстві США, додавши відповідне фото.

«Посол Ізраїлю в Україні взяв участь у традиційній акції до Дня української писемності та мови – радіодиктанті національної єдності. «Був радий приєднатись до акції, що має на меті заохочення до вивчення української мови!», – зазначив посол Бродський», – повідомили у посольстві Ізраїлю.

9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. До цієї дати в країні традиційно проходить Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

«Це питання нашої мови, а мова – це душа народу». В Україні відбувся черговий радіодиктант (відео)
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«Це питання нашої мови, а мова – це душа народу». В Україні відбувся черговий радіодиктант (відео)

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