Посольства США й Ізраїлю долучилися до радіодиктанту національної єдності

Посольства США й Ізраїлю в Україні приєдналися до написання радіодиктанту національної єдності 9 листопада. Про це диппредставництва написали в твітері.

«Після радіодиктанту національної єдності працівники Посольства США пишуть українською відповіді тролям у Twitter. З Днем української писемності та мови!», – написали у посольстві США, додавши відповідне фото.

«Посол Ізраїлю в Україні взяв участь у традиційній акції до Дня української писемності та мови – радіодиктанті національної єдності. «Був радий приєднатись до акції, що має на меті заохочення до вивчення української мови!», – зазначив посол Бродський», – повідомили у посольстві Ізраїлю.

9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. До цієї дати в країні традиційно проходить Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.