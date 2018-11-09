В Україні пишуть диктант національної єдності (+ фото)

З 11:30 9 листопада в День української писемності та мови стартувало написання диктанту національної єдності. Така акція триває вже вісімнадцятий рік поспіль, повідомляє організатор диктанту – «Українське радіо».

Зачитує текст доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор підручників і посібників з української мови Олександр Авраменко. Він склав оригінальний текст диктанту, який ніхто, до моменту його зачитування в ефірі «Українського радіо», не бачив.

Пишуть диктант лише від руки, потім учасники надсилають на перевірку на електронну пошту редакції «Українського радіо» відсканований чи сфотографований текст. Листа потрібно надіслати у той самий день, або ж наступного дня – 10 листопада.

Також можна дочекатися, поки текст з’явиться на сайті організатора 11 листопада і самому перевірити знання української мови.

Комісія приймає і тексти, написані шрифтом Брайля.

У червоному корпусі Київського національно університету імені Тараса Шевченка пишуть радіодиктант відомі українці.

З кожним роком кількість учасників мовного флеш-мобу зростає. Традиційно до написання диктанту долучаються відомі люди, політики, митці, студенти та школярі.

Організатори повідомляють, що за 18 років зросла аудиторія та географія учасників. Десятки тисяч листів надходять з усіх областей України, а також із-за кордону: Німеччини, Бельгії Великої Британії, Канади, Аргентини, Литви, Норвегії, Польщі, Швеції, Франції, Росії, Білорусі, Молдови, Таїланду.

За даними організаторів, торік диктант написали майже 29 тисяч людей, жодної помилки не зробили 123 учасники.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!