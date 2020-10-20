«Динамо» – «Ювентус»: коли і де дивитися матч першого туру Ліги чемпіонів

20 жовтня київське «Динамо» прийме туринський «Ювентус» у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Стартовий свисток на НСК «Олімпійський» у Києві пролунає о 19:55. У прямому ефірі гру покаже телеканал «Футбол 1».

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу назвав зустріч важливою для молоді команди.

«Важливо, як вони впораються з цим стресом, тиском і напругою, оскільки чекає гра дійсно дуже високого рівня. Звісно, емоції є, і це нормально. Для багатьох гравців нелегко за два з половиною місяці пройти новий етап, дійшовши до таких відповідальних матчів, і зробити це швидко. За цей час вони дуже сильно виросли. Я впевнений в них і вірю, що вони зможуть себе подолати і зіграти та дуже хорошому рівні», – сказав Луческу.

Для нового наставника «Ювентуса» Андреа Пірло це буде дебютний матч Ліги чемпіонів у його тренерській кар’єрі.

«Я завжди спокійний. Напруги бути не може – я вже не граю. Нехай ця напруга передається гравцям, які виходять на поле. Перший матч у Лізі чемпіонів – найважливіший та найголовніший. Тому виграти завтра дуже важливо. Ми думаємо лише про це», – заявив Пірло, який починав кар’єру гравця під наставництвом Луческу.