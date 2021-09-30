Луческу про розгром «Динамо» в Мюнхені: «після пенальті ми втратили впевненість»

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу визнав, що розгромна поразка від мюнхенської «Баварії» (0:5) у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА «відображає те, що відбувалося на футбольному полі».

«До першого гола (пропущеного з пенальті вже на 12-й хвилині – ред.) ми грали добре, нам вдавалося стримувати натиск суперника. У «Баварії» практично не було моментів. Але пенальті та пропущений гол змінили ситуацію на полі. Мені потрібно подивитися цей момент. Хлопці в роздягальні говорили, що там був фол на Сидорчуку, його штовхнули, і внаслідок цього він зіграв рукою. Після пенальті ми втратили впевненість і легко пропустили (другий гол), коли Андрієвський занадто далеко відпустив м’яч. Суперник запресингував і одним пасом вивів Левандовського на ворота. Швидше за все, це сталося через нашу невпевненість і страх помилитися», – сказав Луческу на післяматчевій пресконференції.

«Динамо» в Мюнхені зазнало поразки 0:5, що є повторенням найгіршого результату київського колективу в єврокубках. Ще до перерви дублем відзначився Маріуш Левандовський, тричі в другому таймі забили інші гравці «Баварії».

В іншому матчі групи Е португальська «Бенфіка» розгромила «Барселону» – 3:0. Таким чином, «Баварія» з шістьма очками очолює квартет, «Бенфіка» має чотири бали, «Динамо» – один, «Барселона» програла двічі.