«Динамо» підписало контракт із бразильським форвардом Вітіньйо

Бразильський нападник Вітіньйо став гравцем «Динамо», повідомив 31 серпня офіційний сайт київського клубу.

22-річний Вітіньйо підписав контракт на 5 років. Кияни заплатили за нього бразильському клубу «Атлетико Паранаенсе» 6 мільйонів євро. Гравець виступатиме в Україні під 22-м номером.

Вітіньйо є вихованцем «Атлетико Паранаенсе», за який виступав упродовж останніх чотирьох сезонів. У поточному сезоні бразилець зіграв 27 матчів, забив 9 м’ячів і віддав 4 результативні передачі.