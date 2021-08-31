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«Динамо» підписало контракт із бразильським форвардом Вітіньйо

Про укладення угоди з Вітіньйо «Динамо» оголосило 31 серпня

Бразильський нападник Вітіньйо став гравцем «Динамо», повідомив 31 серпня офіційний сайт київського клубу.

22-річний Вітіньйо підписав контракт на 5 років. Кияни заплатили за нього бразильському клубу «Атлетико Паранаенсе» 6 мільйонів євро. Гравець виступатиме в Україні під 22-м номером.

Вітіньйо є вихованцем «Атлетико Паранаенсе», за який виступав упродовж останніх чотирьох сезонів. У поточному сезоні бразилець зіграв 27 матчів, забив 9 м’ячів і віддав 4 результативні передачі.

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