Футбол: «Динамо» розгромило лідера чемпіонату і очолило турнірну таблицю

Київське «Динамо» пізно ввечері 22 серпня приймало чернігівську «Десну». Гості приїхали до столиці в статусі лідера чемпіонату і єдиної команди, яка ще не втрачала очок у новому сезоні.

Попри це, підопічні Мірчі Луческу не просто перемогли, а розгромили колектив Олександра Рябоконя. На 30-й хвилині гол забив Буяльський, одразу по перерві пенальті реалізував Циганков, згодом Буяльський оформив дубль, а останній м’яч у власні ворота забив Завійський – 4:0.

Таким чином, «Динамо» з 13 очками після п’яти ігор очолило турнірну таблицю, «Шахтар» і «Десна» мають по 12 балів, «Ворскла» – 11, «Дніпро-1» та «Олександрія» – по 10.