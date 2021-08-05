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Ліга конференцій: «Колос» не зміг переграти «Шахтар» із Казахстану

На стадіоні в Ковалівці була максимально дозволена кількість уболівальників, але це не допомогло господарям перемогти

Футбольний клуб «Колос», який представляє село Ковалівка Київської області, не зміг переграти команду «Шахтар» із казахстанського міста Караганда в третьому кваліфікаційному раунді нового євротурніру – Ліги конференцій.

Підопічні Руслана Костишина не змогли забити гостям, хоча з 76-ї хвилини грали в більшості. Поєдинок завершився внічию 0:0.

Матч-відповідь відбудеться наступного тижня в столиці Казахстану Нур-Султані, оскільки власний стадіон казахстанських гірників не відповідає вимогам УЄФА.

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