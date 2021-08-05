Ліга конференцій: «Колос» не зміг переграти «Шахтар» із Казахстану

Футбольний клуб «Колос», який представляє село Ковалівка Київської області, не зміг переграти команду «Шахтар» із казахстанського міста Караганда в третьому кваліфікаційному раунді нового євротурніру – Ліги конференцій.

Підопічні Руслана Костишина не змогли забити гостям, хоча з 76-ї хвилини грали в більшості. Поєдинок завершився внічию 0:0.

Матч-відповідь відбудеться наступного тижня в столиці Казахстану Нур-Султані, оскільки власний стадіон казахстанських гірників не відповідає вимогам УЄФА.