Футбол: «Ворскла» вилетіла з Ліги конференцій

Полтавська «Ворскла», яка першою серед українських клубів розпочала міжнародний сезон, вилетіла з першої ж стадії нового турніру, Ліги конференцій.

У Полтаві команда Юрія Максимова в основний час зіграла внічию з фінським клубом КуПС – 2:2. Такий же результат був зафіксований у першому матчі цих команд, який минулого тижня відбувся у Фінляндії.

Уже на початку овертайму полтавці опинилися в меншості, був вилучений Богдан Кушніренко. На 111-й хвилині гості забили третій гол, який виявився вирішальним – 3:2.

У наступному раунді фінська команда зіграє з переможцем пари, в якій грають грецький «Аріс» та казахстанська «Астана».