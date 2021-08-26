Ліга чемпіонів: «Динамо» і «Шахтар» дізналися суперників на груповій стадії

У Стамбулі відбулося жеребкування групової стадії футбольної Ліги чемпіонів УЄФА. Про своїх суперників дізналися і українські представники – київське «Динамо» і донецький «Шахтар».

Кияни перед жеребкуванням перебували в четвертому за силою кошику, донеччани – в третьому.

«Шахтар» потрапив до групи D, його суперниками стали мадридський «Реал», міланський «Інтер» та молдовський «Шериф».

«Динамо» гратиме в квартеті , опонентами киян будуть мюнхенська «Баварія», «Барселона» та лісабонська «Бенфіка».

Груповий турнір Ліги чемпіонів стартує 14 вересня.