Головне на ранок: Ірландія відкрила посольство у Києві, Навальний дав інтерв’ю, «Шахтар» далі гратиме в Лізі чемпіонів

Соціологи звітують про зниження рейтингу президента Байдена, ВАКС дозволив заочне розслідування щодо Януковича та його сина, у Києві офіційно відкрилося посольство Ірландії, Олексій Навальний дав інтерв’ю у колонії, «Шахтар» зіграє у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

США: рейтинг Байдена знизився на тлі ситуації в Афганістані

Соціологи зафіксували зниження рейтингу президента США Джо Байдена. Американці розділилися навпіл у оцінці того, наскільки ефективний він у розв’язанні поставлених перед ним завдань. Згідно з проведеним 22 серпня опитуванням CBS News, рейтинг схвалення роботи Байдена знизився на 8 відсотків порівняно з липнем – до 50 відсотків. В опитуванні NBC News рейтинг схвалення Байдена склав 49 відсотків, падіння склало 4 відсотки з минулого місяця. Падіння відбувається на тлі проблемної евакуації з Афганістану і зростання кількості випадків зараження COVID-19.

ВАКС дозволив заочне розслідування щодо Януковича і його сина у справі «Межигір’я» – САП

Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Справа стосується резиденції «Межигір’я». Януковича та його сина підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Як наголосили у САП, збитки, завдані державі, перевищують 500 мільйонів гривень.

У Києві відкрили посольство Ірландії – МЗС

Міністерство закордонних справ України 25 серпня повідомило про офіційне відкриття посольства Ірландії у Києві. Зазначається, що церемонія відбулася ще 23 серпня. 19 серпня цього року посол Ірландії в Україні з резиденцією у Києві Тереса Гілі вручила вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському (до цього часу посол Ірландії у Чехії був акредитований в Україні за сумісництвом). Посольство розташоване в тій же будівлі, що і представництво ЄС, – за адресою вулиця Володимирська, 101.

Навальний дав перше інтерв’ю в колонії

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який зараз перебуває в колонії у Володимирській області Росії, відповів на запитання газети The New York Times. Це його перше інтерв’ю за час перебування в ув’язненні. На питання Навальний відповідав письмово. Опозиціонер говорив про зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, про санкції, а також про свій типовий день у колонії і ставлення до нього співробітників.

Ліга чемпіонів: «Шахтар» пройшов «Монако» і зіграє в груповому турнірі

Донецький «Шахтар» у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграв унічию з «Монако» – 2:2. За монегасків у першому таймі двічі відзначився Віссам Бен Єддер. У другому таймі Марлос забив за «гірняків». Остаточний рахунок встановився вже в доданий час – Рубен Агілар зрізав м’яч у власні ворота. «Шахтар» вийшов до групового турніру завдяки мінімальній виїздній перемозі. Жеребкування цього етапу змагань має відбутися 26 серпня.