З початку доби на Донбасі дотримується «тиша», напередодні бойовики стріляли 5 разів – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що минулої доби бойовики на Донбасі стріляли п’ять разів. Згідно з повідомленням, обстріли зафіксовані в районі Новолуганського, Травневого, Катеринівки.

«На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військових немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – повідомили у штабі.

На сайтах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в одному обстрілі минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.