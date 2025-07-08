Сумська ОВА: рішення уряду про дистанційну фіксацію руйнувань допоможе жителям зруйнованих прикордонних сіл

Сумська обласна військова адміністрація 8 липня привітала рішення українського уряду, яке допоможе жителям прикордонних населених пунктів зафіксувати руйнування їхніх будинків без виїзду спеціальної комісії на місце.

«У багатьох селах прикордоння – десятки зруйнованих і пошкоджених будинків. Через щоденні ворожі обстріли та постійну загрозу фахівці не завжди мають змогу виїхати і зафіксувати руйнування. А без цього люди не можуть отримати компенсацію. Тепер обстеження можливе дистанційно – за фото та відео, без обов’язкової присутності комісії на місці», – йдеться в повідомленні.

Влада відзначає, що завдяки таким змінам «люди зможуть отримати сертифікат за програмою «єВідновлення» і придбати нову оселю – в безпечному місці».

Кабінет міністрів України повідомив 7 липня, що «ухвалив низку рішень на підтримку внутрішньо переміщених осіб». За повідомленням, цього року уряд виділив 15 млрд грн на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищене, і це «рекордна сума».

«На сьогоднішньому засіданні, як повідомив прем’єр-міністр, ухвалено рішення, яке дозволить дистанційне обстеження житла там, де державні комісії фізично не можуть цього зробити. Мова йде, зокрема, про території активних бойових дій, а також про окуповані території», – інформував уряд.