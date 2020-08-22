Джапарова розповіла про спільні кроки МЗС і ПЦУ, щоб зберегти українську церкву в Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова розповіла в ефірі Радіо Свобода про спільні кроки МЗС і Православної церкви України, щоб зберегти українську церкву в Криму.

Як сказала вона в «Суботньому інтерв’ю», інструменти для цього класичні: «Це інструмент публічності. Він, можливо, скептикам видасться неефективним, але на сьогодні, я вважаю, в тій рамці міжнародно-політичного і дипломатичного шляху повернення Криму, який здавався відразу ще майже після 2014 року, є одним із головних. І ми домовилися з Климентом (архиєпископом Сімферопольським і Кримським Православної церкви України – ред.) про певні практичні кроки, як ми будемо рухатися. Ми запросили приєднатися до Платформи міжнародної дії, яка має на меті звільнення політичних в’язнів. І ми отримали згоду. Ми домовилися по деяких заходах в рамках міжнародних організацій, мета яких – донести до партнерів, що відбувається з тиском на УПЦ».

Раніше російська влада, яка нині фактично діє в окупованому Криму, ухвалила виселити кафедральний собор святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги Православної церкви України в Сімферополі з будівлі, яку він займає, і це рішення підтвердили підконтрольні Москві кримські суди і апеляційні інстанції вже в Росії. Крім того, ПЦУ приписано знести свою каплицю в Євпаторії, яку почали будувати ще до окупації 2014 року з українськими дозвільними документами, яких підконтрольна Москві влада не визнає. Крім того, створене Москвою в Криму міністерство юстиції вже не раз відмовляло в реєстрації української православної парафії на окупованому півострові.

Віряни ПЦУ, правозахисники і українські урядовці говорять про фактичну повну ліквідацію української православної громади в Криму. В уряді України закликають до застосування санкцій проти осіб, які переслідують українських вірян у Криму.