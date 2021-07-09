У МЗС зірвали чергову спробу Росії легалізувати анексію Криму – Джеппар

Міністерство закордонних справ зі спецслужбами України зірвали чергову спробу російської дезінформації щодо легалізації анексії Кримського півострова. Зокрема, з вебресурсів Міжурядової океанографічної комісії було вилучено згадку про організовану Росією конференції «Моря Росії» в Севастополі, повідомила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

«Як результат – інформація про конференцію була вилучена із зазначених вебресурсів, зокрема на вебсторінці 31-й сесії Асамблеї МОК (14-25.06.2021) доповідь РФ, яка містила перелік запланованих заходів на 2021 рік у рамках МОК ЮНЕСКО, включаючи конференцію «Моря Росії», була заблокована Секретаріатом ЮНЕСКО», – повідомила Джеппар.

За її словами, Секретаріат МОК, як координатор діяльності, в своїй відповіді запевнив, що стурбованість української сторони буде прийнята до уваги, а всі необхідні коректування – невідкладно внесені на сайтах, пов’язаних з діяльністю комісії.

«Секретаріат ЮНЕСКО відповідною нотою підтвердив свої зобов’язання щодо неухильного дотримання резолюції ГА ООН від 27 березня 2014 «Територіальна цілісність України», а також інших відповідних резолюцій ГА ООН і рішень Виконавчої ради ЮНЕСКО», – наголосила заступниця міністра.

2 липня Україна представила в ООН заяву про протидію дезінформації від імені 60 країн.

Раніше в Україні почав працювати Центр протидії дезінформації.