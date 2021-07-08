Київський суд схвалив розслідування щодо трьох суддів з окупованого Криму – прокуратура

Голосіївський районний суд Києва схвалив запит прокуратури АРК на проведення спеціального досудового розслідування щодо трьох суддів підконтрольного Росії Верховного суду окупованого Криму, які причетні до винесення вироку одному з керівників Меджлісу кримськотатарського народу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

«Під час «розгляду справи», «судді», порушуючи низку норм міжнародного гуманітарного права, зокрема, вимог IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, незаконно застосовували законодавство РФ при кваліфікації подій, які також проходили до встановлення ефективного контролю Російської Федерації над територією півострова. В результаті протиправних дій і рішень зазначених «суддів», одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу було визнано винним і засуджено до 8 років позбавлення волі за нібито організацію масових заворушень під будівлею ВР АР Крим 26 лютого 2014», – мовиться у повідомленні.

Якщо провина суддів буде доведена, то їм загрожує термін від 12 до 15 років позбавлення волі. Імена суддів у прокуратурі не назвали, їхні коментарі відсутні.

Раніше прокуратура АРК і Севастополя направила до суду обвинувальний акт щодо судді, який виніс вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову. Також прокуратура АРК і Севастополя направила до суду обвинувальний акт щодо судді, який причетний до переслідування Ільмі Умерова.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.