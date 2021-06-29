Прокуратура АРК подала в суд на військкома Феодосії за призов кримчан до армії Росії

Прокуратура Автономної Республіки Крим, що діє на материковій частині України, направила до суду справу стосовно підконтрольного Росії військового комісара міста Феодосії і сусіднього з ним Кіровського району Криму «за порушення законів і звичаїв війни», а саме за призов кримчан до армії Росії, повідомляє пресслужба відомства.

«Обвинувачений, реалізуючи незаконні «укази» вищого керівництва Росії, сприяв проведенню шести незаконних призовних кампаній кримчан у відповідних районах. Ці дії порушують заборону державі-окупантові примушувати цивільне населення служити у власних збройних силах, що передбачена статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року», – мовиться в повідомленні.

У разі, якщо суд визнає провину військового комісара і його вдасться арештувати, йому загрожуватиме від 8 до 12 років позбавлення волі за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Раніше правоохоронні органи України – прокуратура АРК, суди – вже не раз повідомляли про підозру чи давали дозволи на проведення досудового розслідування щодо російських військових комісарів інших регіонів окупованого Криму через порушення законів і звичаїв війни, зокрема, у вигляді примусу цивільного населення півострова до служби в російській армії.

Після окупації Криму Росія, всупереч міжнародному праву, почала здійснювати примусовий призов мешканців півострова до лав своїх збройних сил. За даними Кримської правозахисної групи, станом на початок 2021 року таким чином відправили служити в російське військо понад 28 тисяч осіб із Криму, а в весняну призовну кампанію збиралися забрати в російську армію, за оцінками, ще понад 3 тисячі осіб. Значну більшість їх, за даними правозахисників, відправляють служити до сусідньої Росії.

За даними Кримської правозахисної групи, станом на кінець травня суди в Криму винесли 199 вироків щодо кримчан за «ухилення від служби» в Збройних силах Росії, а загалом на той час таких справ було зафіксовано 218.