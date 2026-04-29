Джерела повідомили про замах на «м’ясника з Бучі» – генерала Омурбекова

У військовому гарнізоні у селі Князі-Волконське-1 Хабаровського краю стався вибух, унаслідок якого загинула одна людина, є поранені. Ціллю атаки міг бути учасник війни проти України генерал-майор Азатбек Омурбеков, повідомили канали ВЧК-ОГПУ та Rucriminal.info.

Незалежного підтвердження цієї інформації немає, офіційно влада про те, що сталося, не повідомляла.

За даними джерел, вибуховий пристрій був закладений до поштової скриньки на сходовому майданчику житлового будинку на території гарнізону. Після вибуху особовий склад підняли по тривозі. Справа, як стверджується, засекречена.

Про стан Омурбекова не повідомляється. За даними джерел, під час вибуху загинув підполковник Кузьменко – командир батальйону навчального зв’язку.

Генерал-майор Азатбек Омурбеков, відомий також як «м’ясник із Бучі», з 2023 року очолює 392-й окружний навчальний центр Східного військового округу. Раніше командував 64-ю окремою мотострілецькою бригадою, яка брала участь у боях на Київщині навесні 2022 року. Українська влада та кілька розслідувальних проєктів пов’язують підрозділ із вбивствами мирних жителів у Бучі. Про роль Омурбекова йдеться і в фільмі-розслідуванні Радіо Свобода, автором якого є журналіст Дмитро Джулай.

Омурбеков після подій у Бучі отримав звання Героя Росії. Військовий також перебуває під санкціями Євросоюзу, Великої Британії та США.

Улітку 2022 року військовослужбовець тієї ж бригади Данило Фролкін зізнався журналістам у вбивстві мирного жителя в Київській області та стверджував, що Омурбеков віддавав жорсткі накази та спотворював інформацію про те, що відбувається на фронті. Пізніше Фролкін був засуджений у справі про «фейки».