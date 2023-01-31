Борис Джонсон зустрічається у США з республіканцями, закликає допомагати Україні

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 31 січня зустрівся з американськими законодавцями від Республіканської партії, закликаючи продовжити допомогу Україні в її опорі агресії Росії. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Я тут, перш за все, щоб визнати величезний внесок США в безпеку українського народу та віддати належне йому. Моя місія полягає в тому, щоб продемонструвати, що Україна переможе, і що немає жодних причин для затримки в продовженні підтримки українців, щоб перемогти цього року. Ми не повинні боятися ескалації, коли йдеться про постачання зброї», – сказав Борис Джонсон.

Колишній британський премʼєр мав розмову зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті в його офісі, а ввечері планує виступити в приватному республіканському клубі, сказав конгресмен Джо Вілсон, член комітету із закордонних справ Палати представників.

1 лютого Джонсон в аналітичному центрі Atlantic Council обговорить необхідність «єдності Заходу та підтримки України, а також те, що ще можна зробити проти загрози, яку становить Росія».

Джонсон був премʼєр-міністром, коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Він прагнув позиціонувати Велику Британію як головного союзника України на Заході і продовжує це робити. Під час поїздки в Україну цього місяця політик відвідав Бородянку та Бучу, передмістя Києва, які на Заході стали синонімами воєнних злочинів Росії. Москва заперечує звинувачення України та її західних союзників у вчиненні таких злочинів.