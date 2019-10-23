Прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо підозрюваного у нападі на Dzidzio

Київська місцева прокуратурою №7 скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 24-річного громадянина Росії у завданні «з хуліганських спонукань» тілесних ушкоджень артисту Dzidzio, повідомила пресслужба прокуратури.

«Тривалий час зловмисники переховувались від органів досудового розслідування. Однак, за результатами оперативно-розшукових заході, в місце перебування одного з підозрюваних було встановлено. На сьогодні обвинувальний акт відносно зловмисника за ч. 2 ст. 296 КК України скеровано до Подільського районного суду м. Києва для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, місце перебування інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлюється.

28 грудня минулого року у центрі Києва невідомі побили співака й актора Михайла Хому, відомого за сценічним псевдо Dzidzio. Інцидент стався біля будівлі однієї з радіостанцій, нападники втекли. Пізніше виявилося, що це громадяни іноземної держави.

Dzidzio («Дзідзьо») – український поп-гурт, створений 2009 року, фронтменом якого є Михайло Хома, який останніми роками також часто фігурує як співведучий у численних розважальних шоу.