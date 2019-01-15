Dzidzio заявляє, що знає людину, яка організувала напад на нього

Актор і музикант Михайло Хома, соліст гурту Dzidzio, отримував погрози від людини, причетної до нападу на нього у грудні 2018 року – про це артист сказав у коментарі, оприлюдненому прес-службою поліції Києва.

Хома розповів, що напередодні нападу анонсував у соцмережах свою участь в ефірі радіостанції «Хіт FM».

«Всі знали, що зранку я мав бути ведучим. Я трошки запізнювався зранку, десь на півтори години, і виїхав 28-го грудня на телерадіостанцію «Хіт FM». Коли я приїхав туди, відкриваю багажник зі своїм водієм, забираю календарі, подарунки для радіостанції, для «ТАВР Медіа». Помітив, що стоїть чоловік, якого я знаю, який передавав погрози на мою адресу, чоловік, який радив мені заплатити деякі гроші, щоб він відстав. Я просто пішов зі своїм водієм, він мене зупиняє і каже: я хочу з тобою поговорити дві хвилини», – згадує актор.

За його словами, після цього до місця подій під’їхали два автомобілі, звідти вийшла група чоловіків.

«Старший чоловік один до мене підбігає. Незрозуміло для мене, що робиться, каже: «Ти навіщо мою маму образив?». Це мене взагалі дуже сильно вибило, не розумію, яку маму, я нікого взагалі в житті не ображав. І вони всі разом так мене притискають, виводять на сходи, там такий майданчик у кутку. Я хочу заходити в «ТАВРО Медіа», але там закриті двері, вони мені перешкоджають зайти. Щось кричить цей чоловік, ці невідомі люди, крики якісь незрозумілі, і не дають мені відкрити. І тут удар: високий чоловік з бородою, я пам’ятаю чітко, в обличчя біля вуха, і зразу другий, нижчий чоловік так само завдав мені удару біля носа, починає капати кров», – розповідає Хома.

Він додає, що нападники втекли, коли дівчина, що стояла поруч, сказала, що викликає поліцію. Згодом артист мусив звернутися до лікаря, який діагностував у нього ушкодження барабанної перетинки. Через це, стверджує Хома, йому довелося скасувати виступи на період до двох місяців.

Артист переконаний, що необхідно знайти не тільки нападників, а й замовника нападу. Судячи з його слів, це публічна особа.

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«Тут треба йти до кінця, бо хто це робив – це одне, а хто це замовив зробити – це друге. Це та людина, яка собі дозволяє зухвало давати зараз конференції. Це навіть не хуліганство, а це називається вимагання грошей, рекетирство, яке треба зупинити й припинити всіма способами, бо Україна – це європейська держава», – стверджує він.

За даними поліцейських, безпосередні нападники – двоє вихідців із Чеченської республіки, що в Росії, 33 і 36 років, їхні особи встановлені, а один із автомобілів, на яких вони втекли, затримано.

Дії підозрюваних попередньо кваліфікували як завдання умисних легких ушкоджень, пізніше кваліфікацію змінили на хуліганство, повідомляє начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

«Раніше (підозрюваних – ред.) притягувалися до кримінальної відповідальності за підробку документів, і матеріали відносно них були направлені до Дарницького районного суду міста Києва. Дані особи на даний час переховуються від органів досудового слідства. Нами повідомлено про підозру і оголошено їх у розшук», – цитує прес-служба Іщенка.

За даними поліції, нападникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

На Михайла Хому напали вранці 28 грудня 2018 року. Як стало відомо згодом, він змушений був провести новорічні свята в лікарні і скасувати заплановані виступи.