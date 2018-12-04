У eBay пообіцяли прибрати з сайту товари з символікою «ДНР» та «ЛНР»

Компанія eBay пообіцяла зняти зі свого веб-сайту товари з символікою угрупувань «ДНР» та «ЛНР», які в Україні визнані терористичними. Про це повідомляє прес-служба посольства України у США.

«За результатами звернення Посла України в США Валерій Чалий до керівництва компанії eBay Inc. з закликом зняти з веб-сайту ebay.com товари з символікою терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» Посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію, оскільки ці дві організації включені до санкційних списків США та ЄС, а гроші отримані від продажу вказаних товарів можуть бути використані для їх фінансової підтримки», – ідеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що очікують на відповідні кроки від Amazon Inc.