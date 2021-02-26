ЄБРР виділив 50 млн євро на закупівлю вагонів для київського метро – КМДА

Європейський банк реконструкції та розвитку і «Київський метрополітен» підписали кредитний договір у розмірі 50 мільйонів євро на закупівлю 50 нових вагонів метро. Про це повідомила пресслужба КМДА.

«Ми раді, що співпраця з таким надійним партнером Києва як Європейський банк реконструкції і розвитку продовжується. І сьогодні ми виходимо на новий етап такого співробітництва. Мова йде про оновлення рухомого складу «Київського метрополітену». За рахунок кредиту ЄБРР у розмірі 50 млн євро ми зможемо закупити 50 нових вагонів. Це, фактично, 10 поїздів столичної підземки. Сьогодні ми підписуємо кредитний договір між ЄБРР та «Київським метрополітеном» та договір гарантії між Київською міською радою та ЄБРР», – заявив з цього приводу міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер столиці сподівається, що до кінця цього року укладуть контракт на придбання нових вагонів для столичного метро. За умовами кредитування місто отримає від ЄБРР розстрочку платежу на 12 років, додав Кличко.

«Де їздитимуть нові вагони? Ви знаєте, що зараз місто будує дві нових станції метро на Виноградар – «Мостицьку» і «Проспект Правди». І до кінця року ми плануємо відкрити їх. На сьогодні вже розроблено понад 700 метрів із 1,3 кілометра тунелю під землею в напрямку метро «Сирецька». Будується тунель і між майбутніми станціями «Мостицька» та «Проспект Правди». Тому ці вагони будуть обслуговувати саме Сирецько-Печерську лінію столичного метрополітену», – зазначив очільник Києва.

За його словами, сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів. Близько 100 з них – у критичному стані і потребують оновлення в найближчих 3-4 роки.

«Ми раді можливості підтримати Київ у питанні розширення послуг метро до густонаселених та віддалених районів міста. Наша позика сприятиме тому, аби більше жителів української столиці в майбутньому змогли залишати свої автівки вдома та пересуватися містом із комфортом», - так висловився з цього приводу керуючий Директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

В КМДА додали, що починаючи з 2019 року за підтримки ЄБРР столиця розпочала реалізацію низки проєктів у межах програми «Зелені міста». Проєкти стосуються розвитку транспортної інфраструктури та модернізації системи централізованого теплопостачання міста.

Загальна сума проєктів складає 320 мільйонів євро. Зокрема, 180 мільйонів євро – на модернізацію міського транспорту. Та 140 млн – на модернізацію системи централізованого теплопостачання столиці, зауважили в КМДА.