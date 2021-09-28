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ПАРЄ затвердила кандидатуру російського судді у ЄСПЛ

Лобов почне свою роботу наступного року. Його мандат буде чинним протягом дев’яти років

Парламентська асамблея Ради Європи затвердила кандидатуру російського судді у Європейському суді з прав людини. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, за кандидатуру Михайла Лобова проголосували більшість членів ПАРЄ.

Лобов почне свою роботу наступного року. Його мандат буде чинним протягом дев’яти років.

Список з трьох кандидатів до ЄСПЛ надав ПАРЄ Кремль. Спочатку відповідний комітет асамблеї не схвалив його. Втім, це рішення переглянули після того, як російська влада надала «додаткову інформацію про процедуру відбору».

Напередодні ПАРЄ відхилила українських кандидатів у ЄСПЛ після відповідної рекомендації комітету. Це сталося третій рік поспіль, щороку українську владу просять надати новий список кандидатів. Через це Україну у Страсбурзі досі представляє суддя Ганна Юдківська, мандат якої закінчився ще у 2019 році.

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