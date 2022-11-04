Екоактивісти в Перу взяли в заручники 70 туристів, щоб привернути увагу до розливу нафти

У Перу представники корінного населення взяли в заручники щонайменше 70 туристів – як перуанців, так і іноземців. Вони намагаються привернути увагу влади та суспільства до розливів нафти на річці Кунініко. Раніше через забруднення річки нафтою загинули жінка і двоє дітей.

Окрім перуанців, серед туристів є громадяни Великої Британії, США, Іспанії, Франції та Швейцарії. Вони відправилися в круїз перуанськими річками, але місцеві жителі перекрили водне сполучення. Люди залишаються на прогулянкових човнах; вони сказали своїм близьким телефоном, що до них добре ставляться.

Протестувальники є жителями району Урарінас у провінції Лорето. Вони вимагають від влади припинити забруднювати місцеві річки нафтою. Останній розлив нафти тут стався 16 вересня, коли близько 2 500 тонн сирої нафти з пошкодженого нафтопроводу Норперуано потрапили до річки Кунініко. Трубопровід був побудований більше 40 років тому; статистика тільки з 1996 по 2016 рік зафіксувала з нього 37 витоків.

Лідер місцевої громади Вотсон Трухільо Акоста заявив в інтерв’ю радіостанції RPP Noticias, що був змушений піти на такий радикальний крок, щоб достукатися до влади. Він також повідомив, що громада вже 46 разів зверталася до держави щодо вирішення проблеми розливів нафти, але жодних дій не було. Протестувальники мають намір тримати водопост закритим близько тижня.

Серед туристів, які були захоплені в заручники на круїзних катерах, є люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями, принаймні одна вагітна жінка та немовля.

Одна з туристок Анджела Рамірес прокоментувала ситуацію в своєму фейсбуці.

«Чим швидше вони почують, тим швидше відпустять нас. Допоможіть мені поділитися інформацією про те, що ми фізично в порядку. Допоможіть мені допомогти їм бути почутими», – написала вона.

Дипломатичні представництва країн, громадянами яких є туристи, звернулися до влади Перу із запитом вжити заходів для вирішення конфлікту.