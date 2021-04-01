Ефіопія: внаслідок нападу бойовиків загинули 30 мирних жителів

Внаслідок нападу бойовиків на село в регіоні Оромія, Ефіопія, було вбито 30 мирних жителів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ефіопія, друга за чисельністю країна Африки, намагається контролювати одразу кілька гарячих точок, де триває міжетнічне суперництво за землю, владу та ресурси, перед національними виборами, які мають відбутися у червні.

Зазначається, що вбиті належали до етносу амхара.

Місцева влада звинуватила в нападі, в результаті якого були поранені ще 15 осіб, групу бойовиків які відкололися від Фронту звільнення оромо (OLF). До 2018 ця партія перебувала у вигнанні.

що відкололася групу Фронту звільнення оромо (OLF), відому як OLF Shane або Визвольна армія оромо. OLF - опозиційна партія, яка кілька років перебувала у вигнанні, але була розблокована після того, як Абій вступив на посаду в 2018 році.

Оромо – найбільша етнічна група Ефіопії, а амхара – друга за чисельністю. Два сусідніх регіони, Амхара та Оромія, мають спільний кордон.

Представники групи у листі агентству Reuters відкинули звинувачення у нападі.

«Ці звинувачення, адресовані нам, є помилковими і є частиною тривалої узгодженої операції уряду, спрямованої на те, щоб виставити Армію визволення Оромо як злочинну організацію», – мовилося у листі.

У Державній комісії з прав людини заявили, що останні напади на мирних жителів у цьому регіоні демонструють, що ситуація там не покращується, а натомість поширюється на сусідні регіони.