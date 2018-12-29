Єгипетська поліція провела рейди на бази екстремістів

У Єгипті поліція провела рейди на бази збройних екстремістів. Представник єгипетського МВС заявив, що в результаті рейдів вбито 40 осіб.

Операції проводили вранці в суботу в районі Гізи і на півночі Синайського півострова. У Гізі були вбиті 30 екстремістів, в Ель-Аріші – десять.

У міністерстві заявили, що екстремісти готували напади на місця скупчення туристів, на церкви і військовослужбовців.

28 грудня у місті Гіза було підірвано туристичний автобус. Загинули троє громадян В’єтнаму і єгипетський гід. Напад стався в районі Харам.

Прем'єр-міністр Єгипту заявив, що автобус відхилився від маршруту, не попередивши про це органи безпеки. Водій автобуса, однак, відкидає цю версію. Це стало першим нападом на туристів в Єгипті за більш ніж річний період.

В Єгипті ці місяці – пік туристичного сезону. Коптська християнська меншість готується зустріти православне Різдво 7 січня.