У Єгипті розбився винищувач МіГ-29

У Єгипті розвився винищувач єгипетських ВПС МіГ-29. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на прес-службу Об’єднаної авіабудівної корпорації.

«Ми маємо оперативну інформацію про аварію МіГ-29М ВПС Єгипту. Найближчим часом наші технічні фахівці вирушать до Єгипту для допомоги в розслідуванні події», – ідеться у повідомленні ОАК.

Видання «Коммерсант» пише, що єгипетський пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує.

МіГ-29 – радянський і російський винищувач четвертого покоління. Призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних, а також для ураження наземних цілей з застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.