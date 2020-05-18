Повторення Великої депресії вдасться уникнути – Федрезерв США

Американська економіка зазнає значного скорочення за результатами другого кварталу 2020 року, але уникне повторення Великої депресії 1930-х років, яка тривала багато років, заявив 17 травня Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи (ця організація у Сполучених Штатах виконує функції центробанку).

Пауелл сказав, що «добрий шанс» на відновлення економіка отримає пізніше цього року, але для відновлення зростання може знадобитися певний час.

Багато штатів США поступово скасовують пов’язані з поширенням коронавірусної інфекції обмеження, оскільки число людей, які стали безробітними за останній час, перевищило 36 мільйонів.

У Європі також триває поетапне відновлення економічної активності, в останні тижні число нових смертей, госпіталізацій та інфікувань COVID-19 різко впала. Лідери Італії та Великої Британії, які зазнали значних людських втрат унаслідок епідемії, сказали своїм громадянам, що їм доведеться співіснувати з вірусом та приймати пов’язані з цим ризики.